На крыше дома Бадаева реставраторы нашли письмо 80-летней давности

Предположительно, послание написал солдат.

В Петербурге реставраторы нашли письмо, которое было написано 80 лет. Автор спрятал послание в горло бутылки и оставил на крыше дома Бадаева. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

По словам специалистов, письмо написали карандашом. Поэтому оно сохранилось до наших дней. Послание датируется 9 сентября 1943 года. Возможно, его написал солдат. Оно предназначалось любимой женщине.

Человек пишет ей обыденное письмо, война уже стала обыденностью. В письме про какое-то пальто, про шерстяные носки, чтобы она собрала посылочку и отправила ему. Он пишет, что он находится в штабе батальона, что 17 числа ему исполнится 29 лет Лариса Хорошко, реставратор

В ближайшее время письмло доставят в Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Оно станет экспонатом.

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Фото: Citywalls