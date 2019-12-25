Реставраторы проверят бронзового коня на Аничковом мосту на предмет повреждений

После осмотра и обнаруженных повреждений в полицию будет подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Реставраторы из музея городской скульптуры проверят бронзового коня на Аничковом мосту на предмет повреждений. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в пятницу, 11 августа. Неизвестный мужчина решил оседлать одного из коней на мосту и устроить фотосессию. По словам реставраторов, подобные случаи вандализма происходят регулярно. Они также отметили, что от этого ломается хрупкая металлическая уздечка монумента. Директор музея Владимир Тимофеев отметил, что после осмотра и обнаруженных повреждений в полицию будет подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что бронзового коня на Аничковом мосту попытались "оседлать".

Фото: Piter.tv