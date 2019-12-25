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Реставраторы проверят бронзового коня на Аничковом мосту на предмет повреждений
Сегодня, 15:40
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Реставраторы проверят бронзового коня на Аничковом мосту на предмет повреждений

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После осмотра и обнаруженных повреждений в полицию будет подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Реставраторы из музея городской скульптуры проверят бронзового коня на Аничковом мосту на предмет повреждений. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в пятницу, 11 августа. Неизвестный мужчина решил оседлать одного из коней на мосту и устроить фотосессию. По словам реставраторов, подобные случаи вандализма происходят регулярно. Они также отметили, что от этого ломается хрупкая металлическая уздечка монумента. Директор музея Владимир Тимофеев отметил, что после осмотра и обнаруженных повреждений в полицию будет подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что бронзового коня на Аничковом мосту попытались "оседлать".

Фото: Piter.tv

Теги: аничков мост, вандализм, реставраторы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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