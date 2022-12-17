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Бронзового коня на Аничковом мосту попытались "оседлать"

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Вандал устроил "необычную" съемку.

Вечером пятницы, 11 августа, неизвестный залез на одного из бронзовых коней Аничкова моста. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.

Вандал устроил "необычную" съемку. В ближайшее время специалисты городской скульптуры осмотрят монумент и, в случае обнаруженных повреждений, проведут с мужчиной воспитательную беседу.

Напомним, что четыре скульптурных композиции "Укротители коней" – наследие Северной столицы. Автор шедевров Петр Клодт потратил на ее создание около 20 лет. 

Ранее мы сообщали о том, что в фонтане у "Московской" заметили двух пловцов.

Видео: пресс-служба Комитета по культуре

Теги: акт вандализма, аничков мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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