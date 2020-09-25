Лапы грифонов на Банковском мосту повредили вандалы

По словам очевидцев, повреждение похоже на пробитую арматурой дырку в скульптуре.

Лапы грифонов на Банковском мосту в Петербурге подверглись нападению неизвестных. Об этом рассказал фотограф "Петербургского дневника" Александр Глуз.

По словам очевидцев, повреждение похоже на пробитую арматурой дырку в скульптуре. На следующий день, 30 сентября, поврежденная лапа была заделана, однако на другом конце моста у другой статуи были обнаружены похожие повреждения. Кто-то пытался заклеить их жвачкой, но это мало помогло.

В данный момент Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) занимается этим вопросом. Грифоны последний раз реставрировались в 2019 году.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Лисий Нос пропала скульптура лисенка из "Маленького принца".

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"