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В поселке Лисий Нос пропала скульптура лисенка из "Маленького принца"
Сегодня, 15:06
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В поселке Лисий Нос пропала скульптура лисенка из "Маленького принца"

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На восстановление скульптурной композиции уйдет больше месяца.

В начале сентября в сквере у железнодорожной станции "Лисий Нос" в Санкт-Петербурге была установлена маленькая скульптурная группа – лисенок под падающей звездой.

Местные и гости уже привыкли гладить скульптуру, загадывая желания. Однако жители заметили, что лисенок куда-то исчез и забили тревогу. Впрочем, в администрации Приморского района заверили, что вскоре все вернется на свои места. Оказалось, что из-за вандалов была нарушена целостность конструкции. 

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти неизвестные вандалы расстреляли мемориал "Скорбящий матрос".

Фото: Вконтакте / администрация Приморского района СПб

Теги: лисий нос, пропала скульптура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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