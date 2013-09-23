В поселке Лисий Нос пропала скульптура лисенка из "Маленького принца"

На восстановление скульптурной композиции уйдет больше месяца.

В начале сентября в сквере у железнодорожной станции "Лисий Нос" в Санкт-Петербурге была установлена маленькая скульптурная группа – лисенок под падающей звездой.

Местные и гости уже привыкли гладить скульптуру, загадывая желания. Однако жители заметили, что лисенок куда-то исчез и забили тревогу. Впрочем, в администрации Приморского района заверили, что вскоре все вернется на свои места. Оказалось, что из-за вандалов была нарушена целостность конструкции.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти неизвестные вандалы расстреляли мемориал "Скорбящий матрос".

Фото: Вконтакте / администрация Приморского района СПб