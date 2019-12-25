Школьница помогла мошенникам в обмане подростка из Лисьего Носа на 6,4 млн рублей

Аферисты пообещали "сохранить" накопления.

Полицейские задержали 17-летнюю помощницу мошенников из Приморского района. В отношении нее избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 20 апреля обратилась женщина 59 лет из Лисьего Носа, заявившая, что под давлением аферистов ее 15-летний внук достал из сейфа более 6,4 млн рублей и отдал эти деньги курьеру. Они пообещали "сохранить" накопления. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На Беговой улице 21 апреля поймали участницу мошеннической схемы, ученицу 11 класса. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

