Школьница помогла мошенникам в обмане подростка из Лисьего Носа на 6,4 млн рублей
Сегодня, 10:52
Аферисты пообещали "сохранить" накопления.

Полицейские задержали 17-летнюю помощницу мошенников из Приморского района. В отношении нее избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 20 апреля обратилась женщина 59 лет из Лисьего Носа, заявившая, что под давлением аферистов ее 15-летний внук достал из сейфа более 6,4 млн рублей и отдал эти деньги курьеру. Они пообещали "сохранить" накопления. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

На Беговой улице 21 апреля поймали участницу мошеннической схемы, ученицу 11 класса. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: мошенница выманила у пенсионера 620 тыс. рублей, пообещав установить могильный памятник его супруге. 

Фото: Piter.TV 

