Мошенница выманила у пенсионера 620 тысяч рублей, пообещав установить могильный памятник его супруге

В Курортном районе Петербурга полиция задержала 38-летнюю предпринимательницу, подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в начале марта 78-летнему пенсионеру поступил звонок. Неизвестные, представившись сотрудниками организации по установке памятников, предложили свои услуги, оценив работу в 620 000 рублей. Доверчивый мужчина согласился и передал деньги, однако обещанные работы по установке памятника на могиле жены так и не были выполнены.

По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В результате оперативных мероприятий, проведенных 22 апреля, подозреваемая была задержана. В ее офисе сотрудники полиции провели обыск, в ходе которого изъяли документы и компьютерную технику. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, следствие продолжается.

Фото: Piter.TV