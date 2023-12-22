В Ленобласти вандалы неизвестные расстреляли мемориал "Скорбящий матрос"

Повреждения на памятнике были обнаружены поисковиками 3 мая.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента с актом вандализма, произошедшего в Кировском районе Ленобласти. Неизвестные лица осквернили братскую могилу мемориала "Скорбящий матрос".

Повреждения на памятнике были обнаружены поисковиками 3 мая. Вандалы повредили надгробную плиту и расстреляли информационную табличку, на которой были указаны имена создателей мемориала. Местные жители поселка Апраксин (Мгинское поселение) обратились в Следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества".

Вечером 7 мая полиция получила информацию о случившемся, однако из-за наступления темноты следственно-оперативная группа не смогла провести осмотр мемориала. Повторный визит полицейских запланирован на среду, 8 мая.

Ранее мы сообщили о том, что семейная пара из Ленобласти восстанавливает легендарные "полуторки" времен ВОВ.

Фото: МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ"