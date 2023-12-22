Семейная пара из Ленобласти восстанавливает легендарные "полуторки" времен ВОВ

Увлечение у супругов возникло около 15-ти лет назад.

Семейная пара из 47-ого региона занимается восстановлением грузовиков ГАЗ-АА времен Великой Отечественной войны. На своем участке они смогли полностью собрать уже три таких машины, несмотря на то, что состояние автомобилей было крайне плохим. У каждого грузовика оказалась своя уникальная история, пишет "Петербургский дневник".

Увлечение у супругов возникло около 15-ти лет назад, когда глава семейства Михаил Евдокимов увидел, как мимо его дома в деревне Лисино проезжает группа мужчин, буксирующих останки полуторки. Машина была в таком состоянии, что от нее оставалась только рама с колесами и кабина. Однако Михаил решил выкупить ее и оставить у себя во дворе.

Жена Михаила, Наталья, поддержала решение мужа. Вместе они начали заниматься реставрацией автомобиля, хотя у них не было опыта, знаний и необходимых деталей. Они посещали военные реконструкции, где знакомились с другими энтузиастами, получали советы и помощь. Также они нашли поддержку у поисковиков из Новгородской области, благодаря которым Михаил смог собрать большое количество различных запчастей.

Ранее мы сообщили о том, что посвященный Дню Победы мотопробег "Мы помним!" стартовал в Ленобласти.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"