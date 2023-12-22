Посвященный Дню Победы мотопробег "Мы помним!" стартовал в Ленобласти

В среду, 8 мая, в Кировском районе Ленинградской области проходит традиционный мотопробег "Мы помним", приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие открыл губернатор Александр Дрозденко.
Мотоциклисты принимают участие в мотопробеге, держа в руках портреты своих родственников - ветеранов, участников боевых действий Великой Отечественной войны. .
В рамках программы запланировано возложение цветов на "Синявинских высотах", посадка деревьев на мемориале "Сожженному селу Синявино" и праздничный концерт, посвященный 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится у музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" на левом берегу Невы.
Ранее мы сообщили о том, что выставка "Эвакуация" проходит в Гатчинском музее-заповеднике.
Видео: Telegram / Команда капитана
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