Посвященный Дню Победы мотопробег "Мы помним!" стартовал в Ленобласти

Мотоциклисты принимают участие в мотопробеге, держа в руках портреты своих родственников - ветеранов, участников боевых действий Великой Отечественной войны.

В среду, 8 мая, в Кировском районе Ленинградской области проходит традиционный мотопробег "Мы помним", приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие открыл губернатор Александр Дрозденко.

Мотоциклисты принимают участие в мотопробеге, держа в руках портреты своих родственников - ветеранов, участников боевых действий Великой Отечественной войны. .

В рамках программы запланировано возложение цветов на "Синявинских высотах", посадка деревьев на мемориале "Сожженному селу Синявино" и праздничный концерт, посвященный 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится у музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" на левом берегу Невы.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Эвакуация" проходит в Гатчинском музее-заповеднике.

Видео: Telegram / Команда капитана