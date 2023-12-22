Выставка "Эвакуация" проходит в Гатчинском музее-заповеднике

Весь экспозиционный ряд сотрудники императорского дворца пока не раскрывают, однако обещают, что будет представлена инсталляция первых восстановленных интерьеров, личные вещи жителей и узников лагеря, которые были обнаружены в парке Сильвия.

В Гатчинском музее-заповеднике открылась выставка "Эвакуация", пишет spb.aif.ru.

Центральным и постоянным элементом выставки стало находка поисковиков из отряда "Искра" - обувь казненных жителей Красногвардейска (Гатчины) в годы оккупации. Из этой обуви была создана инсталляция в виде карты Ленинградской области. На соседней витрине представлены личные вещи из общей могилы: гребешки, зубные щетки, пинетки, детские свистульки.

Весь экспозиционный ряд сотрудники императорского дворца пока не раскрывают, однако обещают, что будет представлена инсталляция первых восстановленных интерьеров, личные вещи жителей и узников лагеря, которые были обнаружены в парке Сильвия неподалеку от дворца. Неизменной остается также своеобразная карта Ленинградской области.

Выставка доступна для посещения до 9 июня. Экспозиция будет изменяться четыре раза по хронологии: эвакуация и спасение музейных ценностей, оккупация, освобождение и возрождение дворца в Гатчине.

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Фото: Жанна Данилова / АиФ