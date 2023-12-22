Новые форматы акции "Бессмертный полк" представили жителям Ленобласти

Традиционного очного шествия в этом году не будет.

Акция памяти о ветеранах Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" в этом году проходит с 1 по 12 мая. Принять участие в ней жители Ленобласти смогут в любом удобном формате.

Один из новых форматов называется "Портрет героя на одежде". В его рамках можно нанести на одежду портреты с именами героев, сфотографироваться и выложить фото в социальных сетях с хештегом #нашБессмертный полк. Также фото можно разместить на разных видах транспорта. Помимо портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, жителям 47-ого региона предлагают разместить портреты погибших участников СВО. Перед 9 мая жителям предлагают заменить свой аватар в социальной сети на портрет героя семьи.

Напомним, что традиционного очного шествия в этом году не будет. Оформить портрет своего героя можно в специальном онлайн-конструкторе на официальном сайте движения "Бессмертный полк России".

Ранее мы сообщили о том, что благоустроена первая общественная территория этого года в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти