Сегодня на праздничном открытии жители высадили деревья.

В Форносово по нацпроекту "Жильё и городская среда" благоустроена первая общественная территория этого года в Ленобласти. Об этом сообщила городская администрация.

Площадь у Форносовского Дома культуры замостили тротуарной плиткой, провели освещение и озеленение, установили качели, скамейки, урны, амфитеатр, уличную сцену. В рамках проекта было создано пешеходное пространство, зелёный участок, место для тихого отдыха, фотозона, зона проведения массовых мероприятий. Сегодня на праздничном открытии жители высадили деревья.

Всего в Ленобласти в 2024 году по нацпроекту благоустраивается 120 общественных территорий во всех районах.

В Петербурге набережная Большой Невки будет благоустроена к августу.

Фото: администрация Ленобласти