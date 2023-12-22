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Благоустроена первая общественная территория этого года в Ленобласти
Сегодня, 16:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Благоустроена первая общественная территория этого года в Ленобласти

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Сегодня на праздничном открытии жители высадили деревья.

В Форносово по нацпроекту "Жильё и городская среда" благоустроена  первая общественная территория этого года в Ленобласти. Об этом сообщила городская администрация.

Площадь у Форносовского Дома культуры замостили тротуарной плиткой, провели освещение и озеленение, установили качели, скамейки, урны, амфитеатр, уличную сцену. В рамках проекта было создано пешеходное пространство, зелёный участок, место для тихого отдыха, фотозона, зона проведения массовых мероприятий. Сегодня на праздничном открытии жители высадили деревья.

Всего в Ленобласти в 2024 году по нацпроекту благоустраивается 120 общественных территорий во всех районах.

В Петербурге набережная Большой Невки будет благоустроена к августу.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: благоустройство, общественная территория
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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