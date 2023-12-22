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Набережная Большой Невки будет благоустроена к августу
Сегодня, 10:29
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Набережная Большой Невки будет благоустроена к августу

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Ордер для проведения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" выдала ГАТИ.

Масштабное благоустройство набережной Большой Невки продолжается в Петербурге. Ордер для проведения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). 

По данным пресс-службы ГАТИ Петербурга, территорию набережной от дома 62 по Приморскому проспекту до стадиона "Приморец" благоустроят к середине августа. Участок станет одним из мажорных аккордов в общей композиции ранее фактически неиспользуемой набережной.

После завершения всех работ у жителей и гостей города появится возможность во время пеших прогулок от ЦПКиО имени С. М. Кирова до Яхтенного моста наслаждаться завораживающими видами Невской губы Финского залива и устья рукавов Невы. А это порядка 3 километров современной благоустроенной территории.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском и Приморском районах Петербурга благоустроят два сквера.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: благоустройство набережной, большая невка, гати петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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