  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красногвардейском и Приморском районах благоустроят два сквера
Сегодня, 14:11
137
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Красногвардейском и Приморском районах благоустроят два сквера

0 0

Инспекция выдала ордера для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". 

В Красногвардейском и Приморском районах благоустроят два сквера. Речь идет о зеленых участках на улице Петра Смородина и на Шуваловском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордера для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". 

На данный момент  сквер за остановкой на пересечении Шуваловского и Богатырского проспектов сейчас представляет из себя просто газон. Но скоро там появится современная площадка с баскетбольным кольцом и тренажерами. Кроме того, на территории высадят шесть деревьев и почти 70 кустарников. Работы завершат уже к 30 сентября.

На улице Петра Смородина по предложению жителей сделают детскую площадку и пространство для занятий спортом. На благоустроенной территории установят тренажёры, скалодром, полосу препятствий. Также здесь появится участок для выгула животных, где сделают туннель и рампы.  Площадь работ составит более 34 тысяч "квадратов". 

Ранее мы писали, что монумент защитникам Ленинграда на площади Победы признали памятником.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство, гати, сквер на улице петра смородина, сквер на шуваловском проспекте
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии