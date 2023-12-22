Инспекция выдала ордера для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

В Красногвардейском и Приморском районах благоустроят два сквера. Речь идет о зеленых участках на улице Петра Смородина и на Шуваловском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордера для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

На данный момент сквер за остановкой на пересечении Шуваловского и Богатырского проспектов сейчас представляет из себя просто газон. Но скоро там появится современная площадка с баскетбольным кольцом и тренажерами. Кроме того, на территории высадят шесть деревьев и почти 70 кустарников. Работы завершат уже к 30 сентября.

На улице Петра Смородина по предложению жителей сделают детскую площадку и пространство для занятий спортом. На благоустроенной территории установят тренажёры, скалодром, полосу препятствий. Также здесь появится участок для выгула животных, где сделают туннель и рампы. Площадь работ составит более 34 тысяч "квадратов".

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга