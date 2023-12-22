В Петербурге задержан подросток, который справил нужду на Медного всадника

В настоящее время он доставлен в отдел.

Полиция задержала 17-летнего подростка, подозреваемого в противоправных действиях на Сенатской площади. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 26 февраля.

Ранее стало известно о том, что ночью 25 февраля неизвестный справил нужду на один из главных памятников Петербурга – Медного всадника. На ролик с его действиями, который распространился в социальных сетях, обратили внимание правоохранители. Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Правонарушителем оказался 17-летний житель Выборгского района. В настоящее время он доставлен в отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге арестован автор граффити на улице Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV