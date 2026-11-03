Двух упавших с катера в Неву мужчин спасли в Петербурге

Инцидент произошел в районе Адмиралтейской набережной напротив Медного всадника.

Мужчины упали в воду Невы с прогулочного катера. Об этом сообщили в пресс‑службе Росгвардии.

По данным ведомства, экипаж служебного катера ОМОН "Балтика" патрулировал акваторию Невы в рамках обеспечения общественного порядка. В ходе дежурства сотрудники получили сообщение о том, что люди упали в воду.

Прибыв на место происшествия, правоохранители включили проблесковые маячки — это было необходимо для безопасности в акватории. Совместно с экипажем прогулочного катера "Чарли" сотрудники ОМОН подняли пострадавших на борт, а затем доставили их на берег.

На суше гражданам оказали медицинскую помощь. После того как правоохранители провели опрос, людей отпустили домой.

Ранее мы сообщали, что пьяный петербуржец упал в Неву с теплохода.

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО