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Неизвестный справил нужду на Медного всадника. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 16:16
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Неизвестный справил нужду на Медного всадника. Возбуждено уголовное дело

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Его разыскивают правоохранители.

Ночью 25 февраля молодой человек справил нужду на один из главных памятников Петербурга – Медного всадника. На ролик с действиями злоумышленника, который распространился в социальных сетях, обратила внимание полиция, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Неизвестного разыскивают правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток за езду по Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV

Теги: медный всадник, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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