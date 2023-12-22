Неизвестный справил нужду на Медного всадника. Возбуждено уголовное дело

Его разыскивают правоохранители.

Ночью 25 февраля молодой человек справил нужду на один из главных памятников Петербурга – Медного всадника. На ролик с действиями злоумышленника, который распространился в социальных сетях, обратила внимание полиция, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Неизвестного разыскивают правоохранители.

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Фото: Piter.TV