Москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток за езду по Дворцовой площади

Правонарушитель сообщил, что приехал в Петербург на отдых на выходные, остановился в гостинице и взял мамину машину покататься.

Москвич, устроивший экстремальный заезд на Land Cruiser в по Дворцовой площади, арестован на 5 суток. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ближе к полуночи 16 февраля черный Land Cruiser совершал опасные маневры на Дворцовой площади. В этот момент автомобиль заметили сотрудники ГИБДД.

Полицейские остановили внедорожник. За рулем находился 19-летний житель Москвы. Правонарушитель сообщил, что приехал в Петербург на отдых на выходные, остановился в гостинице и взял мамину машину покататься. На главной площади Петербурга молодой человек решил устроить эффектные маневры, а видео заезда выложить в свой блог. Тест на алкоголь дал отрицательный результат. При этом, полицейские настояли на сдаче анализа на наличие наркотического опьянения.

Правонарушителя доставили в отдел полиции и составили в отношении него административные протоколы по статьям 12.16 (несоблюдение правил разметки и дорожных знаков) и 20.1 (мелкое хулиганство).

Материалы по мелкому хулиганству полицейские направили в суд с ходатайством об аресте нарушителя. Дзержинский суд Петербурга 19 февраля вынес решение об административном аресте правонарушителя сроком на 5 суток.

На прошлой неделе полицейские привлекли к ответственности ещё одного 22-летнего лихача с Дворцовой площади. Он ездил по площади на каршеринге.

Видео: МВД