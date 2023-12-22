Полицейские привлекли к ответственности лихача с Дворцовой площади

Лихач сделал пару кругов вокруг Александрийского столпа и был остановлен сотрудниками полиции.

Дорожная полиция привлекла к ответственности пьяного лихача с Дворцовой площади. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наряд ДПС 15 февраля около 07:20 при патрулировании обратил внимание на каршеринговый автомобиль Chery Tiggo, который со стороны Певческого моста в нарушение ПДД выехал на Дворцовую площадь. Лихач сделал пару кругов вокруг Александрийского столпа и был остановлен сотрудниками полиции.

Управлял иномаркой 22-летний житель поселка имени Свердлова Всеволожского района, а в салоне были двое его приятелей. Вся троица находилась в состоянии алкогольного опьянения. У водителя в крови оказалось 0,307 мг/л алкоголя.

Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку для последующей передачи представителю каршеринговой компании. На водителя составили административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ и 20.1 КоАП РФ.

Видео: МВД