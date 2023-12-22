В Петербурге арестован автор граффити на улице Маршала Захарова

Фигурант дела 18 февраля, действуя "по мотивам политической ненависти", зеленой краской нанес на стену здания надпись, тем самым "совершил вандализм по указанным мотивам".

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении петербуржца, который оставил надпись на здании трансформаторной будки по улице Маршала Захарова. Ему вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти или вражды), сообщили в пресс-службе объединенных городских судов 22 февраля.

Фигурант дела 18 февраля, действуя "по мотивам политической ненависти", зеленой краской нанес на стену здания надпись, тем самым "совершил вандализм по указанным мотивам". Его задержали 20 февраля.

Мужчина возражал и утверждал, что эта мера пресечения является слишком суровой, он не намерен скрываться от дознания и суда. Вину признал, не ходил на митинги и не присутствовал на демонстрациях. Защитник тоже просил отказать в удовлетворении ходатайства и рассмотреть вопрос о возможности избрания подозреваемому более мягкой меры пресечения – домашний арест или запрет определенных действий. Фигурант дела имеет регистрацию и постоянное место жительства, на его иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, помогает семье и положительно характеризуется супругой.

Суд удовлетворил ходатайство дознания. Петербуржец заключен под стражу до 19 марта 2024 года.

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Фото: Piter.TV