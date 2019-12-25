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Суд избрал бывшему главе администрации Красносельского района запрет определенных действий
Сегодня, 15:59
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Суд избрал бывшему главе администрации Красносельского района запрет определенных действий

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Напомним, Олегу Фадеенко вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения бывшему главе районной администрации Олегу Фадеенко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

Так, удовлетворено ходатайство следствия об избрании чиновнику запрета определенных действий, что поддержали прокуратура и защита. Мера избрана на весь период предварительного расследования. 

Напомним, Олегу Фадеенко вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он совместно со своим знакомым собирался поделить 6 млн рублей от охранного предприятия за заключение государственных контрактов с образовательными учреждениями. Фигуранта задержали 19 декабря при получении денег в служебном кабинете на улице Партизана Германа. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: взятка, запрет определенных действий, красносельский районный суд, олег фадеенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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