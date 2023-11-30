Экс-главе администрации Красносельского района предъявили обвинение в получении взятки

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Бывшему главе администрации Красносельского района Олегу Фадеенко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом 20 декабря рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Экс-чиновник, зная, что между охранным предприятием и образовательными учреждениями района в прошлом году заключили много государственных контрактов на общую сумму не менее 300 млн рублей, решил предложить учредителю организации передать ему взятку через посредника за содействие.

Посредником стал знакомый, который в период с 9 ноября до 5 декабря договорился с учредителем предприятия о том, что она отдаст через него Олегу Фадеенко взятку в размере 6 млн рублей.

А 18 декабря представитель предпринимателя передал взятку, частично состоящую из муляжа, посреднику. Последнего задержали сотрудники регионального Управления ФСБ России.

После этого задержанный заявил, что Олег Фадеенко обещал отдать ему 3 млн рублей. "Свои" деньги бывший глава районной администрации 19 декабря получил в служебном кабинете на улице Партизана Германа.

Олегу Фадеенко и посреднику предъявлено обвинение, они признали вину. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу