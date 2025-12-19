Экс глава Красносельского района Петербурга отправится на службу в зону СВО

Обвиняемый в крупной взятке бывший чиновник Петербурга заключил контракт.

Уголовное преследование в отношении бывшего главы Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, приостановлено в связи с его уходом на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство о приостановке уголовного дела, поступившее 23 января 2026 года от городского военного комиссариата. Основанием стало заключение Олегом Фадеенко контракта на прохождение военной службы и направление в зону проведения специальной военной операции. Решение принято в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, допускающими приостановление разбирательства в отношении лиц, направляемых для участия в боевых действиях.

Фадеенко проходит обвиняемым по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "получение взятки в особо крупном размере". В отношении второго фигуранта дела Карапетяна судебное разбирательство продолжается в установленном порядке без изменений. Олег Фадеенко был задержан в декабре 2024 года. По версии следствия, он получал незаконные денежные вознаграждения за содействие в заключении контрактов на охрану учреждений, финансируемых из бюджета. Фадеенко признал вину. До заключения контракта на военную службу в отношении него действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий.

После его отстранения от должности руководство Красносельским районом Санкт-Петербурга было возложено на Ольгу Акацевич.

