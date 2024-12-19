Экс-главу Красносельского района обвиняют во взятках на фоне крупных контрактов

В Петербурге перед судом предстанут двое фигурантов дела о миллионах для чиновника.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении Мушега Карапетяна по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и Олега Фадеенко по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

По данным следствия, бывший глава администрации района Олег Фадеенко получил от знакомого Мушега Карапетяна информацию о том, что ООО "ОП "РЕЙДЕР"" участвует в конкурсах на оказание услуг по охране образовательных учреждений. Учредитель организации выразила готовность передавать Фадеенко взятку за покровительство и попустительство по службе. В период 2024–2025 годов ООО "ОП "РЕЙДЕР"" выиграло 100 контрактов общей стоимостью более 627 млн рублей. Следствие установило, что Фадеенко договорился о получении ежемесячной взятки в размере 5 % от суммы контрактов. Посредником должен был выступать Карапетян, который получал 50 % от перечисляемых средств. Карапетян потребовал от учредителя организации 9 млн рублей за девять месяцев, однако сумма была снижена до 6 млн рублей. Передачу средств должна была осуществлять помощница учредителя.

28 ноября 2024 года учредитель компании обратилась в правоохранительные органы. 18 декабря 2024 года помощница передала Карапетяну 6 млн рублей, часть из которых составляли настоящие деньги, а часть — муляжи. Карапетян был задержан после получения суммы. 19 декабря 2024 года он передал Фадеенко 3 млн рублей, также частично состоявшие из настоящих купюр и муляжей, в служебном кабинете чиновника. После передачи денег Фадеенко задержали.

Материалы уголовных дел переданы судье для рассмотрения.

