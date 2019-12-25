Главой Красносельского района Петербурга стала Ольга Акацевич

В Красносельском районе Петербурга назначили новую главу администрации. Об этом рассказали в Смольном 27 марта.
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о назначении Ольги Акацевич на должность с 31 марта. Ранее пост занимал Олег Фадеенко, он задержан по делу о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Ольга Акацевич была главным государственным жилищным инспектором Северной столицы с 2020 года, а до этого – заместителем главы администрации Приморского района.
Ранее на Piter.TV: детским омбудсменом Петербурга вновь стала Анна Митянина.
Фото: ВКонтакте / Ольга Акацевич
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