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Детским омбудсменом Петербурга вновь стала Анна Митянина
Сегодня, 12:42
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Детским омбудсменом Петербурга вновь стала Анна Митянина

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Еще одним кандидатом на пост являлся психолог Ярослав Белоусов.

На должность Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге избрали Анну Митянину. Ранее она 5 лет была детским омбудсменом, рассказал спикер городского парламента Александр Бельский. 

Анна Владимировна дипломированный юрист, она работает в публичной власти более 35 лет. 

Мы эффективно с ней сотрудничаем. Уполномоченный в постоянном диалоге с депутатами. На благо детей Петербурга. 

Александр Бельский, спикер парламента Петербурга

Напомним, еще одним кандидатом на пост являлся психолог Ярослав Белоусов, работавший в Центре социальной помощи семье и детям Кировского района и аппарате омбудсмена. 

Фото: Telegram / Спикер Бельский 

Теги: анна митянина, детский омбудсмен
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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