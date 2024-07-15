Детским омбудсменом Петербурга вновь стала Анна Митянина

На должность Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге избрали Анну Митянину. Ранее она 5 лет была детским омбудсменом, рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.
Анна Владимировна дипломированный юрист, она работает в публичной власти более 35 лет.
Мы эффективно с ней сотрудничаем. Уполномоченный в постоянном диалоге с депутатами. На благо детей Петербурга.
Александр Бельский, спикер парламента Петербурга
Напомним, еще одним кандидатом на пост являлся психолог Ярослав Белоусов, работавший в Центре социальной помощи семье и детям Кировского района и аппарате омбудсмена.
Фото: Telegram / Спикер Бельский
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