Детским омбудсменом Петербурга вновь стала Анна Митянина

Еще одним кандидатом на пост являлся психолог Ярослав Белоусов.

На должность Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге избрали Анну Митянину. Ранее она 5 лет была детским омбудсменом, рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Анна Владимировна дипломированный юрист, она работает в публичной власти более 35 лет.

Мы эффективно с ней сотрудничаем. Уполномоченный в постоянном диалоге с депутатами. На благо детей Петербурга. Александр Бельский, спикер парламента Петербурга

Напомним, еще одним кандидатом на пост являлся психолог Ярослав Белоусов, работавший в Центре социальной помощи семье и детям Кировского района и аппарате омбудсмена.

Фото: Telegram / Спикер Бельский