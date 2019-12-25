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У Митяниной появился конкурент в борьбе за пост детского омбудсмена Петербурга
Сегодня, 11:47
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У Митяниной появился конкурент в борьбе за пост детского омбудсмена Петербурга

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Ярослав Белоусов является начальником сектора правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка города.

Петербургский парламент завершил прием документов от кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. За пост поборются Анна Митянина и психолог Ярослав Белоусов, сообщил спикер Законодательного Собрания Александр Бельский. 

Анна Митянина работала в должности детского омбудсмена Северной столицы 5 лет. Дипломированный юрист более 35 лет трудится в системе публичной власти.

Ярослав Белоусов является начальником сектора правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка Петербурга. Психолог с 2021 года работает с детьми. Сначала он был в Центре социальной помощи семье и детям Кировского района, после – в аппарате омбудсмена. 

Оба кандидата хорошо знакомы с вопросами, которые стоят перед нашим городом в сфере развития материнства и детства. Уверен, депутаты сделают правильный выбор. 

Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Документы отправили федеральному Уполномоченному на согласование. Кандидатуры рассмотрят 3 марта в рамках заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности. Потом вопрос вынесут на заседание парламента. 

Ранее мы рассказывали о том, что бывший секретарь Горизбиркома Рита Малова скончалась в Петербурге. 

Фото: Telegram / Спикер Бельский 

Теги: закс петербурга, уполномоченный по правам ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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