У Митяниной появился конкурент в борьбе за пост детского омбудсмена Петербурга

Ярослав Белоусов является начальником сектора правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка города.

Петербургский парламент завершил прием документов от кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. За пост поборются Анна Митянина и психолог Ярослав Белоусов, сообщил спикер Законодательного Собрания Александр Бельский.

Анна Митянина работала в должности детского омбудсмена Северной столицы 5 лет. Дипломированный юрист более 35 лет трудится в системе публичной власти.

Ярослав Белоусов является начальником сектора правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка Петербурга. Психолог с 2021 года работает с детьми. Сначала он был в Центре социальной помощи семье и детям Кировского района, после – в аппарате омбудсмена.

Оба кандидата хорошо знакомы с вопросами, которые стоят перед нашим городом в сфере развития материнства и детства. Уверен, депутаты сделают правильный выбор. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Документы отправили федеральному Уполномоченному на согласование. Кандидатуры рассмотрят 3 марта в рамках заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности. Потом вопрос вынесут на заседание парламента.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший секретарь Горизбиркома Рита Малова скончалась в Петербурге.

Фото: Telegram / Спикер Бельский