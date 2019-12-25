Бывший секретарь Горизбиркома Рита Малова умерла в Петербурге

Она посвятила более 11 лет работе в избирательной системе города.

Первый секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Маргарита Малова скончалась вследствие продолжительной болезни. Она посвятила более 11 лет работе в избирательной системе города. Эта печальная новость была опубликована пресс-службой городской избирательной комиссии.

Малова начинала карьеру как заместитель председателя, а впоследствии заняла должность секретаря избиркома. Коллеги запомнили ее как человека, преданного своему делу и обладающего высокими профессиональными качествами.

Маргарита Григорьевна навсегда останется в нашей памяти как целеустремленная, энергичная личность, мудрый наставник и руководитель, отзывчивый и внимательный коллега, отметили в пресс-службе горизбиркома.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге скончался реставратор Александр Баркун.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия