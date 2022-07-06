В Петербурге скончался реставратор Александр Баркун

Под руководством специалиста сметный отдел НИИ "СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" разрабатывал документацию на реставрацию большого количества памятников.

В Петербурге на 85-м году жизни скончался реставратор Александр Баркун. Об этом сообщили в городском КГИОП.

Под руководством специалиста сметный отдел НИИ "СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" разрабатывал документацию на реставрацию церкви Преображения Господня на острове Кижи, дома компании "Зингер", Екатерининского дворца, Ратной палаты, павильона Арсенал в ГМЗ "Царское Село", Большого (Меншиковского) дворца, Каменноостровского театра, храма Феодоровской иконы Божией Матери, Грановитой палаты Московского Кремля, Сергиевского подворья в Иерусалиме и многих других.

Александр Баркун числился в ООО "НИиПИ "СПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ" с 2015 года.

Все, кому посчастливилось работать с Александром Николаевичем, отмечают его любовь к жизни, преданность делу сохранения культурного наследия, неутомимость и веру в лучшее. Выражаем глубокие соболезнования близким и коллегам Александра Николаевича, а также реставрационному сообществу. Пресс-служба КГИОП Петербурга

Прощание с реставратором и отпевание состоятся 24 февраля в 11:00 в церкви Успения Пресвятой Богородицы на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Геннадий Косарев.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга