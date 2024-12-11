В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Геннадий Косарев

Артисту было 64 года.

В Петербурге на 65-м году жизни скончался актер Геннадий Косарев. Об этом сообщили в пресс-службе "Театра на Фонтанке".

Отмечается, что артист умер после продолжительной болезни. О дате и месте прощания расскажут дополнительно.

Геннадий Косарев отучился в ГИТИСе, после чего поступил в Театр имени Владимира Маяковского в Москве. Он прослужил там 11 лет. Позже актер переехал в Северную столицу и выбрал для работы "Театр на Фонтанке", посвятив учреждению свыше 30 лет.

Также артист снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Невский. Проверка на прочность", "Предатель" и других.

Ранее каскадер Александр Уваров оказался в реанимации после съемок фильма под Петербургом.

Фото: пресс-служба "Театра на Фонтанке"