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В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Геннадий Косарев
Сегодня, 10:32
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В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Геннадий Косарев

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Артисту было 64 года.

В Петербурге на 65-м году жизни скончался актер Геннадий Косарев. Об этом сообщили в пресс-службе "Театра на Фонтанке". 

Отмечается, что артист умер после продолжительной болезни. О дате и месте прощания расскажут дополнительно. 

Геннадий Косарев отучился в ГИТИСе, после чего поступил в Театр имени Владимира Маяковского в Москве. Он прослужил там 11 лет. Позже актер переехал в Северную столицу и выбрал для работы "Театр на Фонтанке", посвятив учреждению свыше 30 лет. 

Также артист снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Невский. Проверка на прочность", "Предатель" и других.

Ранее каскадер Александр Уваров оказался в реанимации после съемок фильма под Петербургом. 

Фото: пресс-служба "Театра на Фонтанке" 

Теги: театр на фонтанке, умер актер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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