Каскадер Александр Уваров оказался в реанимации после съемок фильма под Петербургом

Съемки проходили на озере Хепоярви.

Каскадера Александра Уварова госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как он получил травмы во время съемок фильма в Ленобласти. Об этом пишет 10 февраля tg-канал "Mash на Мойке".

По предварительным данным, актер сорвался с судна на воздушной подушке и ударился об лед. Съемки проходили на озере Хепоярви. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лицевых костей.

Известно, что Александр Уваров ставил трюки для фильма "Антикиллер", сериалов "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и других.

Ранее на Piter.TV: в СК РФ заинтересовались травмированием молодого человека в результате запуска салюта подростками в Ленобласти.

Фото: Piter.TV