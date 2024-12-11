  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Каскадер Александр Уваров оказался в реанимации после съемок фильма под Петербургом
Сегодня, 11:56
165
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Каскадер Александр Уваров оказался в реанимации после съемок фильма под Петербургом

0 0

Съемки проходили на озере Хепоярви.

Каскадера Александра Уварова госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как он получил травмы во время съемок фильма в Ленобласти. Об этом пишет 10 февраля tg-канал "Mash на Мойке". 

По предварительным данным, актер сорвался с судна на воздушной подушке и ударился об лед. Съемки проходили на озере Хепоярви. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лицевых костей. 

Известно, что Александр Уваров ставил трюки для фильма "Антикиллер", сериалов "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и других. 

Ранее на Piter.TV: в СК РФ заинтересовались травмированием молодого человека в результате запуска салюта подростками в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: каскадер, съемки фильма, токсово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии