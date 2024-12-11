В СК РФ заинтересовались травмированием молодого человека в результате запуска салюта подростками в Ленобласти

У пострадавшего зафиксировали термические ожоги и повреждения глаза.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по данным о совершении противоправных действий подростками в Ленобласти. Об этом 10 февраля сообщили в ведомстве.

В поселке Мга 8 февраля группа подростков в общественном месте запустила пиротехнические изделия. Детонация одного из них произошла около 20-летнего местного жителя. У пострадавшего зафиксировали термические ожоги и повреждения глаза.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленобласти Сергею Тихоновичу Сазину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ