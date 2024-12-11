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Неизвестные запустили салют на Новгородской улице

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Фейерверк гремел прямо посреди дороги.

В ночь на 27 января неизвестные запустили салют прямо посреди дороги в центре Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". 

Инцидент произошел у дома 6 по Новгородской улице. Пиротехника разбудила местных жителей. Кто и для чего устроил шоу в начале рабочей недели, не установлено. Гремело несколько минут. 

Сегодня дадут официальный салют в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Фейерверк запланирован на 21:00, его запустят с Большого пляжа Петропавловской крепости.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: новгородская улица, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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