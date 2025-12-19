Артиллерийские залпы прозвучали у Петропавловской крепости в памятный день

Салют над Невой отметил годовщину полного освобождения Ленинграда.

В Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости прошёл праздничный артиллерийский салют в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Салют состоялся вечером в акватории Невы. По информации пресс-службы Ленинградского военного округа, расчёты батарей 85-миллиметровых орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов.

Одновременно с артиллерийскими выстрелами были запущены более тысячи фейерверочных изделий с использованием салютных установок. В проведении мероприятия были задействованы свыше 200 военнослужащих, 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственным путём снабжения города стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера. Частичный прорыв блокады произошёл 18 января 1943 года, окончательное снятие состоялось 27 января 1944 года.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал действия нацистов в период блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. По данным прокуратуры, число погибших жителей города составило не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причинённый Ленинграду и его жителям, оценён в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.

Фото: pxhere