Дом купца Долодонова в Кронштадте признали памятником регионального значения

Пресс-служба КГИОП Петербурга объявила, что особняк кронштадтского купца Михаила Долодонова признан объектом культурного наследия регионального значения.

Этот дом, расположенный на Ленинградской улице, 12, возведён в 1868 году по проекту архитектора Фёдора Трапезникова. Несмотря на своё происхождение из сирот военных семей и отсутствие профессионального архитектурного образования, Трапезников смог сделать успешную карьеру. Начав путь как ученик архитектора в Кронштадте, в 1824 году он был повышен до помощника известного мастера Алексея Акутина, а спустя шесть лет сам возглавил должность "городового архитектора".

Особенность дома Долодонова заключается в его оформлении в стиле неоклассицизма с элементами индивидуальной трактовки оригинального плана. Вместо традиционного плоского карниза верх центрального фасада венчает сложный пятичастный треугольный фронтон, а третий этаж дополнен декоративным балконом.

Историческое наследие постройки сохранено: фасады сохраняют оригинальную структуру и художественное убранство. На сегодняшний день здание используется в качестве жилого многоквартирного дома.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга

