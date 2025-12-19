Здание ресторана "К. П. Палкин" в центре Петербурга отреставрируют

Внешние стены сооружения исполнены в стилистике эклектизма, сочетающей черты ренессансного стиля, греческого классицизма и барочной манеры.

Готовится к проведению реставрационных работ исторический памятник культуры в центре Санкт-Петербурга — здание ресторана "К.П. Палкин", располагающегося на пересечении Невского проспекта и Владимирского проспекта (Владимирский пр., 1/47). Об этом официально объявили в КГИОП — комитете по госохране, использованию и защите культурных ценностей.

Внешние стены сооружения исполнены в стилистике эклектизма, сочетающей черты ренессансного стиля, греческого классицизма и барочной манеры. Планируется восстановление оригинальной лепнины, включая декоративные гирлянды цветов, фруктов и зелени, орнаменты в виде мифологических существ-грифонов и художественно обработанные рельефы.

Одним из этапов проекта станет воссоздание оригинальных металлических ограждений балкона и расположенной на улице Невский просторной террасы, поддерживаемой тремя массивными колоннами. Будут восстановлены исторические деревянные двери, выполненные из дуба.

Уже начато сооружение строительных лесов вокруг фасада. Основные этапы реставрации ожидаются при наступлении подходящей погоды.

Исторически ресторан открылся в стенах этого здания в 1874 году. Заведение славилось своей популярностью среди известных деятелей искусства и науки XIX века, таких как Федор Достоевский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев, Александр Блок, Антон Чехов и Иван Бунин.

Ранее мы сообщили о том, что закон о сохранении исторических знаний приняли в Петербурге.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга