Закон о сохранении исторических знаний приняли в Петербурге

В среду, 11 февраля, депутаты Законодательного собрания Петербурга единогласно утвердили в завершающем, третьем чтении федеральный законопроект, предписывающий включение исследований в список необходимых работ по адаптации памятников архитектуры к современным условиям использования.

Авторы законопроекта предложили внести данное положение в Госдуму, поскольку, по их мнению, без предварительной исследовательской деятельности нельзя объективно оценить последствия изменения эксплуатационного режима объекта культурного наследия на состояние материалов, применённых при его возведении и оформлении интерьера. Проект предусматривает проведение целого комплекса исследовательских мероприятий, включающего подготовку отчетов о состоянии природного окружения, влиянии антропогенной нагрузки на территорию, оценку возможных будущих перемен и создание исторического описания объекта.

Инициативу поддержали 47 депутатов. Законопроект передан на подпись губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга