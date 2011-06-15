Бывший доходный дом купца Быховского на Каменноостровском признан памятником

Этот памятник архитектуры был возведён в 1911–1912 годах по проекту талантливого архитектора Мариана Лялевича.

Дом купца Давида Быховского, находящийся на Каменноостровском проспекте, 9/2, получил статус объекта культурного наследия регионального значения решением комитета по охране исторических памятников Санкт-Петербурга (КГИОП).

Этот памятник архитектуры был возведён в 1911–1912 годах по проекту талантливого архитектора Мариана Лялевича. Архитектурный облик сооружения отличается элементами классического стиля, чёткими пропорциями фасадов и гармоничной компоновкой. Над скульптурным оформлением фасада работал известный художник Яков Троупянский, создавший арабесковый узор и декоративные фигуры путти.

Здание знаменито своими известными обитателями разных эпох: здесь проживали дочь знаменитого архитектора Михаила Месмахера — живописец Элеонора Максимилиановна, известная советская певица Клавдия Шульженко совместно с мужем режиссёром Владимиром Коралли, а также композитор-музыкант Леонид Дзержинский. Присуждение зданию охранного статуса гарантирует сохранение уникального архитектурного облика и исторической памяти.

Фото: пресс-служба КГИОП