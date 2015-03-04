Дача Николая Демидовцева в Зеленогорске признана памятником

Объект сохранился практически неизменённым даже в постреволюционный период, избежав радикальной перестройки или полного разрушения.

Пресс-служба КГИОП Петербурга объявила о присвоении статуса регионального памятника даче титулярного советника Николая Демидовцева (ныне известная как дом Марии Гек), расположенной на Курортной улице, 31ж в Зеленогорске. На новость обратил внимание "Петербургский дневник".

Согласно сообщению, в 2024 году КГИОП внесла здание в список выявленных объектов культурного наследия региона. Дом представляет собой деревянную постройку начала XX века с характерным мезонином и просторными верандами, украшенную изящной резьбой, возведенную специально для Николая Демидовцева в 1904 году.

В первой половине ХХ века владельцем дачи стала Мария Гек, супруга представителя известной военной династии. Благодаря её заботливому отношению объект сохранился практически неизменённым даже в постреволюционный период, избежав радикальной перестройки или полного разрушения.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга