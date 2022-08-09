Дом с мозаичной мастерской Фролова на Большом проспекте Васильевского острова признали памятником

Сегодня здание используется как жилой лом, сохраняя исторические элементы внутреннего убранства и архитектуры.

Объект культурного наследия регионального значения пополнился ансамблем "Дом с мозаичной мастерской В.А.Фролова", состоящим из двух зданий на Васильевском острове, Большой проспект, №64. Лицевой дом датируется 1899 годом с последующей реконструкцией в 1913 году, а соседствующий доходный дом построен в 1907–1908 годах.

Этот адрес тесно связан с судьбой династии русских мастеров-мозаичистов Фроловых. Основоположником семейного ремесленного дела стал Александр Никитич Фролов, открывший в 1890 году первую частную мастерскую декоративного искусства, освоенную им лично в Италии под руководством мастера Антонио Сальвиати. Именно эта компания победила на конкурсе оформления знаменитых мозаичных панно Храма Спасителя на Крови в конце XIX века, обогнав ведущие российские и иностранные фирмы.

Владимир Александрович Фролов, возглавивший предприятие в начале XX столетия, продолжил семейную традицию, создав уникальный архитектурный объект — специально оборудованный верхним мансардым этажом с большими окнами, выходящими на улицу, для размещения своей студии.

Здание богато связано с культурным наследием: здесь проживали знаменитые деятели науки и искусства, среди которых живописец и критик Георгий Лукомский, геолог Иван Губкин, исследователь литературы Борис Эйхенбаум. Известно, что в первой половине XX века в этом доме проживал известный русский поэт Константин Бальмонт, а будущий знаменитый мыслитель Исайя Берлин провёл здесь своё детство. Владельцем дома вплоть до начала репрессий оставался сам Владимир Фролов, скончавшийся в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня здание используется как жилой лом, сохраняя исторические элементы внутреннего убранства и архитектуры. Получение официального охранного статуса гарантирует защиту уникального исторического пространства, связанного с развитием русской школы мозаичного искусства.

