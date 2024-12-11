Детский омбудсмен Петербурга Митянина намерена переизбраться

Выборы уполномоченного по правам ребенка пройдут в ближайшее время на заседании городского парламента.

Анна Митянина планирует остаться на посту уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, сообщает "Фонтанка". Депутаты Законодательного собрания города уже получили соответствующее уведомление.

Несколько депутатов подтвердили, что документы на переизбрание Митяниной были поданы 12 февраля. Кандидатуру Анны Митяниной поддержал губернатор Петербурга. Выборы уполномоченного по правам ребенка пройдут в ближайшее время на заседании городского парламента.

Анна Митянина родилась в Ленинграде в 1971 году. С 2014 по 2017 год возглавляла юридический комитет администрации губернатора Санкт-Петербурга. С 2017 по 2020 год занимала должность вице-губернатора по социальным вопросам. 26 февраля 2020 года была назначена на должность детского омбудсмена Петербурга.

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Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга (архив)