Новым врио главы территориального фонда ОМС Петербурга стал Михаил Тропынин

Ежегодно ТФОМС Петербурга управляет значительными финансовыми средствами. В 2024 году объем медицинской помощи, оказываемой по программе ОМС, превысил 144 миллиарда рублей, а бюджет фонда на 2025 год был увеличен до 183 миллиардов рублей.

Михаил Тропынин назначен исполняющим обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Петербурга. Он сменил Константина Звоника, который недавно занял должность вице-губернатора города, пишет "Деловой Петербург".

Тропынин начал работать в фонде с весны 2024 года. До этого он занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Рязанской области, а ранее трудился в медицинских учреждениях Москвы и Московской области. Примечательно, что его предшественник Константин Звоник также имеет опыт работы в этих регионах. Перед Звоником в течение двух лет временно исполняющим обязанности руководителя петербургского ТФОМС был заместитель директора Вадим Стожаров.

Ежегодно ТФОМС Петербурга управляет значительными финансовыми средствами. В 2024 году объем медицинской помощи, оказываемой по программе ОМС, превысил 144 миллиарда рублей, а бюджет фонда на 2025 год был увеличен до 183 миллиардов рублей. Для сравнения: в Москве фонд формируется на 86% за счет страховых взносов и на 14% из городского бюджета, в то время как в Санкт-Петербурге это соотношение составляет 83% к 17%.

Фонд также инвестирует свои свободные средства на депозиты: последний контракт был подписан на сумму 1,4 миллиарда рублей под ставку 20,4% годовых. В системе ОМС города действуют шесть страховых компаний, обслуживающие более 6,1 миллиона застрахованных граждан. В следующем году размер подушевого норматива затрат составит 24,83 тысячи рублей, что выше федерального минимума в 21,08 тысячи рублей.

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Фото: ТФОМС Петербурга