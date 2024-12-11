Новой главой отделения партии "Зеленые" стала Кристина Черемных

Черемных находилась в рядах СЗРП около шести лет, вплоть до весны 2023 года.

Кристина Черемных, депутат муниципального образования "Автово", выбрана новым руководителем петербургского отделения партии "Зелёные", сообщила "Фонтанка". Ранее Черемных была членом партии "Справедливая Россия — За правду" и работала помощником депутата Законодательного собрания Марины Шишкиной.

Черемных находилась в рядах СЗРП около шести лет, вплоть до весны 2023 года. Тогда многие депутаты Законодательного собрания от фракции "Справедливая Россия" покинули партию из-за несогласия с федеральной политикой справедливороссов.

Павел Брагин, руководивший городским отделением "Зелёных" с января 2023 года, отметил, что останется простым членом партии и продолжит поддерживать своих товарищей в реализации проектов. В сентябре 2024 года он участвовал в выборах губернатора от партии "Зелёные" и занял третье место.

Ранее мы сообщили о том, что Сланцевский район Ленобласти могут преобразовать в МО.

Фото: ВКонтакте / Кристина Черемных