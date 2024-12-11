Новой главой отделения партии "Зеленые" стала Кристина Черемных

Кристина Черемных, депутат муниципального образования "Автово", выбрана новым руководителем петербургского отделения партии "Зелёные", сообщила "Фонтанка". Ранее Черемных была членом партии "Справедливая Россия — За правду" и работала помощником депутата Законодательного собрания Марины Шишкиной.
Черемных находилась в рядах СЗРП около шести лет, вплоть до весны 2023 года. Тогда многие депутаты Законодательного собрания от фракции "Справедливая Россия" покинули партию из-за несогласия с федеральной политикой справедливороссов.
Павел Брагин, руководивший городским отделением "Зелёных" с января 2023 года, отметил, что останется простым членом партии и продолжит поддерживать своих товарищей в реализации проектов. В сентябре 2024 года он участвовал в выборах губернатора от партии "Зелёные" и занял третье место.
Ранее мы сообщили о том, что Сланцевский район Ленобласти могут преобразовать в МО.
Фото: ВКонтакте / Кристина Черемных
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