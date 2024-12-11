Сланцевский район Ленобласти могут преобразовать в МО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с главой администрации Сланцевского района обсудил с чиновницей вопрос преобразование местности в муниципальное образование, – следует из сообщения главы региона в его Telegram-канале.
По словам Дрозденко, изменение статуса Сланцевского района позволит властям Ленобласти сэкономить бюджетные средства и упростить местным властям процесс участия в федеральных и региональных проектах.
Делаем акцент на создание в районе важных пространств для жителей: капитально отремонтирован Дом культуры в Лучках, завершается ремонт краеведческого музея и дошкольного отделения школы № 6. Выделим финансирование на ремонт ДК в Выскатке.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
В частности, чиновники обсудили несколько локальных проблем. Среди них: подтопление частно собственности на Советской улице, а также расчистка русла реки Сиженка и ремонт моста через Кушелку.
Ранее мы писали, что в СИЗО был отправлен житель Ленобласти, которого подозревают в убийстве 6-летней давности.
Фото: Telegram /Александр ДроZденко
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