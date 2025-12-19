Пять участков подтопило в деревне Степановщина

В Сланцевском районе Ленобласти зафиксировали подтопление пяти приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС России.
Инцидент произошел в деревне Степановщина в результате затора на реке Нарве. Уровень воды на участках достигает до 20 сантиметров. На подтопленных территориях живут шесть человек, в их числе один ребенок. Эвакуация пока не требуется.
Для оценки ситуации планируется заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Экстренные службы контролируют обстановку.
Основные усилия направлены на недопущение ухудшения обстановки и подготовку к оперативному реагированию в случае изменения гидрологической ситуации.
Пресс-служба МЧС
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
