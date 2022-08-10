  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Межевой канал в Петербурге затопило
Сегодня, 12:46
61
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Межевой канал в Петербурге затопило

0 0

Обследование показало, что технологическое нарушение выявлено на магистрали диаметром 200 миллиметров.

В Кировском районе утром 24 ноября произошло вытекание холодной воды. Как рассказали в петербургском "Водоканале", затопило Межевой канал у дома 4А. 

Обследование показало, что технологическое нарушение выявлено на магистрали диаметром 200 миллиметров. В настоящее время бригада предприятия приступила к локализации вытекания, у всех абонентов есть холодная вода. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Ранее подтопило территорию у Академии художеств на Васильевском острове. Нарушение зафиксировали на водоводе диаметром 600 миллиметров. 

Главное фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, межевой канал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии