Межевой канал в Петербурге затопило

В Кировском районе утром 24 ноября произошло вытекание холодной воды. Как рассказали в петербургском "Водоканале", затопило Межевой канал у дома 4А.

Обследование показало, что технологическое нарушение выявлено на магистрали диаметром 200 миллиметров. В настоящее время бригада предприятия приступила к локализации вытекания, у всех абонентов есть холодная вода.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Ранее подтопило территорию у Академии художеств на Васильевском острове. Нарушение зафиксировали на водоводе диаметром 600 миллиметров.

Главное фото: пресс-служба "Водоканала"