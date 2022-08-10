Межевой канал в Петербурге затопило

В Кировском районе утром 24 ноября произошло вытекание холодной воды. Как рассказали в петербургском "Водоканале", затопило Межевой канал у дома 4А.
Обследование показало, что технологическое нарушение выявлено на магистрали диаметром 200 миллиметров. В настоящее время бригада предприятия приступила к локализации вытекания, у всех абонентов есть холодная вода.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Ранее подтопило территорию у Академии художеств на Васильевском острове. Нарушение зафиксировали на водоводе диаметром 600 миллиметров.
Главное фото: пресс-служба "Водоканала"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все