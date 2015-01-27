Территорию у Академии художеств на Васильевском острове подтопило

Вся вода уже отведена в канализацию.

На Университетской набережной на Васильевском острове произошло вытекание холодной воды на проезжую часть. Как рассказали в петербургском "Водоканале", вся вода уже отведена в канализацию.

В ходе обследования выявили технологическое нарушение на водоводе диаметром 600 миллиметров. Все абоненты обеспечены холодной водой.

Ранее на Piter.TV: прорыв трубы произошел на Бассейной улице. В связи с аварией четыре автобуса сменили путь.

Видео, фото: пресс-служба "Водоканала"