Сегодня, 15:43
Территорию у Академии художеств на Васильевском острове подтопило

Вся вода уже отведена в канализацию.

На Университетской набережной на Васильевском острове произошло вытекание холодной воды на проезжую часть. Как рассказали в петербургском "Водоканале", вся вода уже отведена в канализацию. 

В ходе обследования выявили технологическое нарушение на водоводе диаметром 600 миллиметров. Все абоненты обеспечены холодной водой. 

Ранее на Piter.TV: прорыв трубы произошел на Бассейной улице. В связи с аварией четыре автобуса сменили путь. 

Видео, фото: пресс-служба "Водоканала" 

