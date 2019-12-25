Четыре автобуса временно сменили путь из-за аварии на Бассейной улице

Коммунальная авария на Бассейной вынудила автобусы изменить движение сегодня.

Маршруты автобусов № 36, 63, 72 и 286 были изменены в связи с прорывом трубопровода на Бассейной улице. В комитете по транспорту уточнили, что схемы движения скорректированы в обоих направлениях.

Автобусы № 36 и 286 в прямом направлении следовали по действующей трассе до Бассейной улицы, далее по Бассейной улице, Варшавской улице, Кузнецовской улице и Новоизмайловскому проспекту, после чего возвращались на привычный маршрут. В обратном направлении движение проходило по Новоизмайловскому проспекту, затем по Кузнецовской улице, Варшавской улице и Бассейной улице с последующим возвращением на основную трассу.

Автобусы № 63 и 72 в прямом направлении шли по маршруту до Новоизмайловского проспекта, затем по Новоизмайловскому проспекту, Кузнецовской улице, Варшавской улице и Бассейной улице, далее — по стандартной схеме. В обратном направлении движение осуществлялось до Бассейной улицы, после чего транспорт следовал по Бассейной улице, Варшавской улице, Кузнецовской улице и Новоизмайловскому проспекту.

Ранее на Бассейной улице произошел прорыв трубы. Горячая вода распространилась по проезжей части и во дворах, частично затронув припаркованные автомобили и подвальные помещения зданий. На месте работали аварийные службы, которые занимались откачкой воды.

