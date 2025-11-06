Нарушения в перевозках пассажиров выявили на шести маршрутах Ленобласти

Мероприятия охватили проверку соблюдения правил перевозки на 11 автобусных маршрутах.

В октябре в различных регионах Ленинградской области были проведены широкомасштабные проверки автобусов и такси, призванные обеспечить безопасность пассажиров. Проверяющие мероприятия проводили сотрудники Управления ГИБДД, Ространснадзора, ленинградского транспортного учреждения "Леноблтранс" и профильного комитета администрации. Информацию об этом предоставил комитет по транспорту "Вечернему Санкт-Петербургу".

Мероприятия охватили проверку соблюдения правил перевозки на 11 автобусных маршрутах. Были выявлены серьезные нарушения на шести маршрутах, четыре из которых обслуживают Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а два являются муниципальными.

Так, автобусы маршрута №521 "деревня Поги — Санкт-Петербург, метро Купчино" и №596-Б "город Кудрово — Санкт-Петербург, станция метро Дыбенко" допускали отклонения от установленного графика движения. Автобус маршрута №181 "поселение Новоселье — Санкт-Петербург, метро Проспект Ветеранов" имел разбитое стекло, в салоне отсутствовала необходимая информация, а пассажиры оплачивали проезд переводом на личную банковскую карту водителя. Аналогичные нарушения обнаружены и на маршруте №635 "поселение Новоселье — Санкт-Петербург, метро Проспект Ветеранов": в автобусе не указана информация о перевозчике, цене билета и персональных данных водителя.

На муниципальных маршрутах №21 "Микрорайон „Речной" Малые Колпаны — Гатчина, торговый комплекс Кубус" и №22 "Варшавский вокзал Гатчина — Аэродром Гатчина" обнаружена практика оплаты проезда переводом на карту водителя.

Кроме того, инспекторы выявили несколько серьезных нарушений, включая отсутствие обязательной системы экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", тахографов, несоблюдение доступности транспорта для маломобильных граждан и неправильную организацию перевозок по договору фрахтования. Было открыто несколько административных производств.

Параллельно сотрудники комитета по транспорту и ГИБДД провели контроль 133 такси, выявив целый ряд нарушений, среди которых отсутствие обязательного технического осмотра и медицинского освидетельствования водителей, а также деятельность таксистов без официального разрешения. В результате десять автомобилей были временно помещены на специальную стоянку.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти